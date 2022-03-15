Пока Генштаб Украины называет цифру в 13.800 убитых российских военных. Когда украинская сторона официально озвучивает такие цифры, это значит, что Генштаб ВСУ может представить данные о 13.800 трупах. Россия не забирает тела погибших. Не секрет, что МЧС РФ подвезла мобильные крематории на подконтрольные российским войскам территории. Также имеются факты перевозки трупов солдат в морги Гомельской области Беларуси.

До 24 февраля, когда противник накапливал силы вдоль украинской границы, туда были подтянуты также медицинские учреждения с соответствующим оборудованием. Однако на территории Украины российская армия планировала действовать рейдами, в которых медицинские учреждения не предусмотрены. Российские группировки располагали лишь специалистами по оказанию первой медицинской помощи - медиками и фельдшерами медпунктов батальонов или полков. В результате, раненые получают только первую медицинскую помощь. Что же касается полевых госпиталей с операционными, то вблизи зоны боевых действий их нет. В приграничных областях России и южных регионах Беларуси из гражданских больниц выписаны все больные, места которых заняли раненные российские военные. Чтобы в условиях боевых действий доставить раненых из пригорода Киева в госпиталь на территории южной Беларуси, требуется 7–8 часов. Да и то, если не будет обстрелов. Как известно, в медицине есть понятие «Золотой час». Речь идет о времени, за которое, можно спасти жизнь и здоровье человека, получившего ранение в бою. В боевых порядках российских военных не хватает запасов крови, плазмы, перевязочных материалов, медицинских препаратов. Там, где в процессе наступления россияне не взорвали украинские больницы, их солдаты могут воспользоваться действующими клиниками и получить шанс выжить. В случаях же транспортировки в Россию и Беларусь таких шансов у большинства раненных военных нет. Умирающие по дороге военнослужащие пополняют число невосполнимых потерь российской стороны.

Кстати, о последнем мало говорят и пишут. Возможно, потому, что дела со спасением жизни раненных российских солдат обстоят просто ужасающе. Масса российских военных умирает только потому, что их госпитали находятся очень далеко. В надежде на блицкриг, наступающая российская армия не позаботилась развернуть полевые госпитали и теперь не имеет возможности оказать своевременную медицинскую помощь своим раненным.

- Этот перелом состоялся три недели назад и является нематериальным фактором. Он наступил в тот момент, когда украинцы, вопреки ожиданиям Москвы, дали врагу ожесточенный отпор вместо радушного, как рассчитывали в Москве, приема. Причем отпор этот дала не только армия, но и вся украинская нация. Полагаю, именно в этот момент противник сломался и тактически, и стратегически, понеся, как следствие, колоссальные потери. У противника начались проблемы с логистикой, стало нехватать горючего и продуктов, есть серьезные проблемы с медицинской помощью…

- Можно ли утверждать, что в войне с Россией наступил переломный момент?

К сожалению, пока все еще не ликвидировано преимущество российской авиации в воздухе, которое в определенном смысле мешает нашему контрнаступлению, хотя и не является критическим фактором.

Контрнаступление, как и положено, было осуществлено внезапно для противника. Его начало было обусловлено созданием определенных условий. Первое - необходимо было остановить продвижение российской армии, второе – нанести ей значительные потери в живой силе и технике, третье – дождаться, пока противник не исчерпает свои ресурсы и не будет иметь резервы, необходимые для активного продолжения войны.

- Прежде всего хочу, чтобы ваши читатели знали: в Украине ни у кого нет сомнений в том, что ее вооруженные силы освободят не только оккупированные в последний месяц территории, но и вернут ранее захваченные земли.

- Сколько российских пленных у украинской стороны?

- Официально около тысячи. Все списки военнопленных переданы Международному Красному Кресту. В плен сдаются военные, которым нечем воевать, нечего есть, а также те, кто боится погибнуть в бессмысленной мясорубке.

- Есть ли признаки того, что война принимает затяжную форму? И готова ли Украина вести боевые действия еще три-четыре месяца?

- Существует несколько сценариев развития событий. Думаю, наиболее вероятный озвучил отставной командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, который, по всей видимости, имеет доступ к данным разведки. Ходжес считает, что примерно через десять дней возможности России вести войну дальше иссякнут. Конечно, при условии, что Запад не только продолжит, но и ускорит материально-техническую поддержку ВСУ.

На данный момент Россия лишена трех важных факторов - неограниченного времени, неограниченных боеприпасов и неограниченных людских ресурсов. Санкции делают свое дело, и время Москвы истекает.

Исходя из этого, России затяжная война невыгодна. Чем дальше она продолжится, тем больше военной помощи получит Украина и тем сильнее будет сопротивление ВСУ.

В то же время, у России заканчиваются людские ресурсы. На переброску дополнительных войск из Дальнего Востока уйдет до трех недель. Еще один существенный фактор - растущие потери в живой силе и технике, которые командованию РФ все сложнее восполнять. Нам известно, что уже принято решение досрочно выпускать курсантов старших курсов военных училищ России. Наши военные находили у погибших документы курсантов, которые так и не доучились.

- Но, судя по поступающим данным, Россия активно вербует наемников из Ближнего Востока. Известно, что планируется перебросить в Украину до 15 тысяч арабов...

- По данным нашей разведки, арабы соглашаются на это, поскольку видят возможность бесплатно долететь до Европы, сдаться в плен украинской армии, а потом просить в Евросоюзе статус беженцев. Арабы – народ неглупый, так что, схему перелета в Европу за счет РФ проработали грамотно.

- Есть ли у Вас точные сведения о пребывании Ахмада Кадырова в Украине? В интернете выложено видео, на котором глава Чечни обсуждает план операции...

- Наши киберспециалисты исследовали фотографии и видео, которые выставляют в сети Кадыров и его приближенные. Геотеги этих материалов соответствуют территории Беларуси. Я готов представить вашему изданию фото идентификации местности в Украине, которую, якобы, захватили кадыровцы. Так вот, оно сделано в одном из поселков в Гомельской области Беларуси. Так что, отслеживать Кадырова в Украине – занятие, лишенное смысла.

- Великобритания начала поставки Украине зенитных ракет Starstreak. Они быстрее «Стингеров», да и дальность полета у них побольше – свыше 5.000 метров. Могут ли эти ракеты ограничить господство РФ в воздухе?

- Нет никакого полного господства в украинском небе! Обратите внимание, официальный представитель МО России генерал Игорь Конашенков заявил недавно, что уничтожено 1300 украинских танков. Хотя до начала войны 24 февраля 2022 года в ВСУ их было всего 800.

Что касается авиации, то на день вторжения российская группировка располагала 350-400 боевыми самолетами. Сегодня украинцы подтвердили обломками и пленными пилотами уничтожение 84 российских самолетов и 104 вертолетов. То есть, ВВС России потеряли в Украине 25 процентов своего авиапарка. В этой войне используются одиночные вылеты, вылеты парами и звеньями. Эскадрильями или полками самолеты, как известно, не летают. За последние 20 лет мы видели действие российской авиации в Чечне, Сирии и Грузии. Опыта использования массовой авиации у России нет. Поэтому нет никаких оснований говорить о полном контроле неба над Украиной.

Перед началом вторжения министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России есть 1200 вакантных должностей для военных пилотов. Не думаю, что эти должности были быстро укомплектованы. К этому надо добавить погибших и попавших в плен российских пилотов. А те летчики, которые остались в строю, испытывают колоссальные нагрузки. Организм пилотов не железный, чтобы бесконечно совершать боевые вылеты. Летчики сильно устают, теряют реакцию, что облегчает работу украинских ПВО.

Нам известно, что принято решение досрочно выпустить курсантов двух авиационных училищ России с тем, чтобы покрыть дефицит пилотов. То есть, самолетов у России много, только вот летать на них некому. Российская авиация может доминировать только на ограниченных участках над наступающими частями. И это вовсе не означает контроль на всем небом огромной Украины. И хотя официально российская сторона объявила, что уничтожила все украинские ПВО Украины, украинцы по-прежнему продолжают сбивать российские самолеты. Благодаря предоставленным западными союзниками ПЗРК Stinger полеты на малой высоте превратились для российских пилотов в смертельную угрозу. В Харькове солдат срочной службы сбил ракетой Stinger российский штурмовик. В морском бою под Николаевом морской пехотинец в одном бою сбил ракетой Stinger три боевых вертолета и был удостоен звания героя Украины. Буквально минувшей ночью ВСУ сбили в небе над Киевской областью штурмовик Су-25 и истребитель Су-35. То есть, ПЗРК работает очень эффективно.

- У берегов Одессы с самого начала вторжения стоят кораблиморского десанта МВФ России. Что сдерживает атаку на Одессу?

- Высадка морского десанта – это очень сложная с точки зрения организации боевая вылазка. Тут надо иметь ввиду, что в самом начале десантирование была невозможным из-за штормовой погоды на Черном море. Затем возникла проблема с десантом, состоявшим, в основном, из военнослужащих-дагестанцев 177-го полка морской пехоты, расквартированного в Каспийске. Они отказались высаживаться, поскольку их контракт с министерством обороны РФ не предусматривал участие в боевых действиях за пределами России. В результате десант вернулся в Севастополь. Сейчас известно, что из Дальнего Востока и Петропавловск-Камчатска перебрасывают железной дорогой полуторатысячную группировку морских пехотинцев из 40-й морской бригады Тихоокеанского флота. Это говорит о том, что у России большие проблемы с формированием десанта. Побережье Одессы хорошо подготовлено к обороне и имеет значительное преимущество над атакующими с моря. Кроме того, российские корабли десанта не имеют достаточно мощной огневой поддержки. В такой обстановке попытка овладеть Одессой с моря больше напоминает самоубийство, нежели продуманную боевую операцию.

- Как повлияло на ситуацию закрытие Турцией пролива Босфор?

- Это не позволило крупным кораблям ВМФ России пройти из Средиземного моря к берегам Одессы. Речь идет об очень правильном решении Анкары, и мы благодарны нашему союзнику. Как и Республике Кипр, отказавшейся заправлять и пополнять запасы пяти российским военным кораблям в Средиземном море. Таким образом, у российского десанта нет крупных кораблей, которые бы могли массированным артиллерийским огнем поддержать высадку десанта на побережье Одессы. А бомбить окопы украинской обороны ракетами, стоимостью в миллион долларов - слишком накладно для российской экономики.

Так что, Украина благодарна Турции не только за «Байрактары»…