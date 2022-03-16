Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении

В столице Туркмении во Дворце Рухыет (Духовность) в субботу состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента республики Сердара Бердымухамедова, сообщает государственное информационное агентство страны.

По данным Центризбиркома республики, бывший вице-премьер и сын теперь уже экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова Сердар набрал 72,97% голосов на досрочных выборах президента страны, проведенных 12 марта.

В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркмении и на основании постановления ЦИК от 14 марта он был признан избранным президентом.

В ходе голосования на выборах в интервью журналистам Сердар Бердымухамедов заявил, что продолжит нейтральную внешнюю политику, если его изберут на пост главы государства Туркмении.

Президент Туркмении избирается сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.