Украина и Россия согласовали десять гуманитарных коридоров

На 19 марта согласованы 10 гуманитарных коридоров для мирных граждан, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Так, гражданские лица могут перебраться из Мариуполя в Запорожье, в Киевскую область из села Бервица в Бровары, из Бучи в Белогородку, из Богдановки в Бровары. Также открыты следующие направления: Бородянка – Белая Церковь, Лисичанск – Бахмут, Северодонецк – Бахмут, Рубежный – Бахмут, Попасная – Бахмут.

Кроме того, по словам Верещук, в Херсон прибудут фуры с гуманитарной помощью.