Лукашенко: Россия предлагает Украине стать такой, как Беларусь видео
Россия предлагает Украине стать такой, как Беларусь, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.
По его словам, Киев не должен иметь ядерное оружие и угрожать России.
"То есть Украина должна стать такой, как Беларусь, с определенными нюансами: она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, она не должна иметь ядерное оружие и не должна угрожать России. Она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке, там немало русских", - приводит Sputnik слова президента Беларуси.