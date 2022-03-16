«Америка едина с народом Украины»: Билл Клинтон и Джордж Буш поддержали Украину видео
Два бывших президента США - демократ Билл Клинтон и республиканец Джордж Буш - посетили украинскую церковь в Чикаго, продемонстрировав, таким образом, свою поддержку Украине, передает «Голос Америки».
Буш и Клинтон, с синими и желтыми лентами на лацканах, символизирующими цвета украинского флага, возложили букеты подсолнухов – одного из символов Украины перед греко-католической церковью Святых Владимира и Ольги в Чикаго.
Инициатива была направлена на то, чтобы продемонстрировать солидарность США с народом Украины после того как Россия начала войну против своего соседа, говорится на странице Билла Клинтона в Твиттере.
«Америка едина с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения», — говорится в опубликованном видеоролике.
America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq— Bill Clinton (@BillClinton) March 18, 2022