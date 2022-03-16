России в ходе войны против Украины не удалось достичь своих первоначальных целей. Россия была удивлена масштабами и жестокостью украинского сопротивления, сообщает Министерство обороны Великобритании.

По данным британской разведки, теперь российские войска в Украине используют стратегию изнурения: «Это, вероятно, повлечет за собой неизбирательное применение огневой мощи, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, разрушение украинской инфраструктуры и обострение гуманитарного кризиса».

В ведомстве также добавили, что Владимир Путин усилил свой контроль над российскими СМИ. Россия отвлекает внимание от оперативных проблем и скрывает от россиян высокие цифры российских потерь в Украине.