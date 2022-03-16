Лукашенко: я делал все, чтобы в Украине не было войны

Накануне российско-украинского конфликта Беларусь делала все, чтобы не начиналось вооруженное противостояние, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

«Накануне конфликта Украины с Россией (вы знаете мою позицию) я делал все для того, чтобы там не было войны и был мир. Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией. Знаете, 400 километров – я готов был закрыть эту границу своими пограничниками и другую помощь оказать Украине. И Россия согласилась с этим. А Украина отказалась. Почему? Потому что их Запад толкал к этой войне», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Президент привлек внимание к тому, что Украина раньше Запада ввела санкции против Беларуси. «Они закрыли нам возможность летать через Украину. То есть закрыли небо. Ограничили всякие полеты. В то время, когда у них был конфликт с Россией, с 2014 года, мы были таким пунктом, через который они летали и в Россию, и в другие страны», - отметил он.