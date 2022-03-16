Почти 100 самолетов и около 14 тысяч солдат: Генштаб отчитался о потерях россиян
Боевые потери российской армии с начала вторжения в Украину с 24 февраля по состоянию на утро 19 марта достигли около 14 400 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Согласно сообщению, за этот период Россия потеряла в Украине также 466 танков, 1 470 боевых бронированных машин, 213 артиллерийских систем, 72 реактивные системы залпового огня, 44 средства противовоздушной обороны, 95 самолетов и 115 вертолетов.
Кроме того, россияне потеряли 914 единиц автомобильной техники, 3 судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 17 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 11 единиц специальной техники.
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», – отметили при этом в Генштабе Украины.