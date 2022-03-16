Россию могут отключить от GPS

США рассматривают вопрос об отключении России от системы спутниковой навигации GPS, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Сообщается, что во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс» Рогозин спросил сотрудников РКЦ знают ли они, что в Вашингтоне в рамках санкций рассматривают возможность отключения РФ от системы GPS. «Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», - отметил Рогозин.

В тоже время он добавил, что «напрягаться» по этому поводу не стоит, так как у России есть система ГЛОНАСС: «Каждый смартфон подключен».