Российские космонавты надели комбинезоны цветов украинского флага

Трое российских космонавтов, отправленные на Международную космическую станцию (МКС), были одеты в комбинезоны, напоминающие цвета украинского флага.

Накануне российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков перешли со своего корабля «Союз МС-21» на МКС. Запуск осуществило Федеральное космическое агентство России (Роскосмос).

На кадрах видно, что во время сближения корабля с МКС космонавты одеты в синие комбинезоны, а уже после стыковки корабля со станцией – в желто-синие комбинезоны, напоминающие украинский флаг.

Комментируя свой выбор цветов комбинезона, Артемьев сказал, что космонавты выбирали космическое обмундирование по своему усмотрению. «На самом деле, у нас накопилось много желтого материала, поэтому нам пришлось его использовать. Вот почему нам пришлось сделать выбор в пользу желтого», - сказал космонавт.