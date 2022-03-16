«Живее всех живых»: Лукашенко рассказал об отличном здоровье Путина

Президент РФ Владимир Путин как никогда в форме, исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

По словам Лукашенко, он находится в дружеских отношениях с президентом России, они много раз встречались и будут встречаться, созваниваться – в любое время, пишет белорусский Sputnik.

«Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек», - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси посоветовал Западу выбросить из головы эту «дуроту»: «Это вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, он спортсмен».

А все разговоры о здоровье российского президента ведутся, чтобы подорвать доверие к Путину среди россиян. Лукашенко уверен, что это «не получится».