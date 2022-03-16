Туркменистан и «Талибан» собирают плоды по горячим следам
В Ашхабаде прошла церемония вступления Фазиля-Мохаммада Сабера в должность посла Афганистана от движения «Талибан». На ней присутствовал замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев. Таким образом, Туркменистан стал третьей после Китая и Пакистана страной, где посла назначили талибы.
Что ж, все логично и без сенсаций. Ашхабаду не откажешь в последовательности. «Мир лучше войны и дороже политической конъюнктуры», – этой позиции в отношении Афганистана Туркменистан придерживается с 90-х годов прошлого столетия. И не намерен от нее отказываться.
С учетом складывающейся геополитической ситуации в мире признание талибов, против чего выступают США и другие страны Запада, выглядит логичным. А для Ашхабада – еще и крайне выгодным.
При этом не стоит забывать, что опыт соседства с Талибаном у Туркменистана богатый. Именно поэтому Ашхабад достаточно быстро принял новую реальность – приход талибов к власти в соседнем Афганистане. Уже 18 августа, спустя всего три дня после падения Кабула, генконсул Туркменистана в Мазари-Шарифе встретился с назначенным талибами главой провинции Балх. В тот же день состоялась еще одна встреча между туркменскими дипломатами и представителями «Талибана» – в Герате. А сами талибы, еще не отойдя от упавшей к ним в руки победы, назвали Гурбангулы Бердымухамедова «дорогим братом».
Экономическая подоплека таких отношений довольно проста. И Ашхабад, и талибы, крайне заинтересованы в реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) и в обеспечении его безопасности. Кроме того, обсуждается вопрос о строительстве линии электропередач и оптико-волоконной связи Туркмения – Афганистан – Пакистан.
Кроме того, афгано-туркменская граница составляет почти 700 километров, и проходит по крайне сложной местности. Плотно перекрыть ее невозможно, а потому власти Туркменистана крайне заинтересованы в том, чтобы из Афганистана через нее не устремились беженцы, в числе которых будут боевики «Исламского государства Хорасан» и их пособники. И талибы готовы Ашхабаду это гарантировать.
Разумеется, эти договоренности были достигнуты не в один день. Еще в 1996 году, когда к власти в Кабуле пришли представители «старого Талибана», пышущие непримиримостью и ортодоксальностью настолько, что испугали весь мир, только три государства решились прорвать тогдашнюю дипломатическую блокаду Исламского Эмирата Афганистан – Пакистан, Саудовская Аравия и Туркменистан.
Тогда же в Хайратоне – афганском городе с речным портом на берегу Аму-Дарьи на границе с Узбекистаном – было открыто туркменское консульство, а в Ашхабаде – представительство «Талибана». И именно в туркменской столице в 1998 году состоялся единственный раунд неофициальных российско-талибских переговоров.
Тогдашний лидер Туркменистана поступал по-купечески дальновидно. Добрые отношения с талибами строились на поставках в приграничные афганские уезды топлива, ГСМ, стройматериалов и продовольствия. А на то, что происходит в Кабуле, на тамошние стычки в борьбе за власть и борьбу между различными группировками – туркменские власти не обращали внимания.
Так для талибов возник идеальный сосед, которого никому не хочется потерять и которого не нужно расстраивать по пустякам. Ведь в те же годы Ашхабад заключил с Кабулом соглашение о поставках газа в Афганистан и даже о развитии авиасообщения между двумя странами.
В Кабуле еще были американцы и их «стремительный уход» даже не рассматривался аналитиками, а в феврале и июле 2021 года прошли встречи туркменских дипломатов и представителей «второго поколения» талибов, «Талибана 2.0».
Ашхабад предпочел бы, чтобы это осталось в тайне, но 11 июля пресс-секретарь «Талибана» сообщил, что делегация движения во главе с Шер Мохаммад Аббасом Станикзаем «посетила Туркмению для обсуждения актуальных политических, экономических вопросов и проблем безопасности».
Старые договоренности о добрососедстве были подтверждены и даже расширены. Ничего, кроме мира и сотрудничества, что устраивает и Кабул, и Ашхабад. Конфликт между двумя странами не нужен ни талибам, ни туркменам. А вот выгоды от этого добрососедства могут быть немалыми. Именно их сейчас обе стороны и пытаются извлечь. Не особо обращая внимание на то, что по этому поводу думает западный мир.