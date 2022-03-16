Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:26

В Ашхабаде прошла церемония вступления Фазиля-Мохаммада Сабера в должность посла Афганистана от движения «Талибан». На ней присутствовал замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев. Таким образом, Туркменистан стал третьей после Китая и Пакистана страной, где посла назначили талибы. Что ж, все логично и без сенсаций. Ашхабаду не откажешь в последовательности. «Мир лучше войны и дороже политической конъюнктуры», – этой позиции в отношении Афганистана Туркменистан придерживается с 90-х годов прошлого столетия. И не намерен от нее отказываться.

С учетом складывающейся геополитической ситуации в мире признание талибов, против чего выступают США и другие страны Запада, выглядит логичным. А для Ашхабада – еще и крайне выгодным. При этом не стоит забывать, что опыт соседства с Талибаном у Туркменистана богатый. Именно поэтому Ашхабад достаточно быстро принял новую реальность – приход талибов к власти в соседнем Афганистане. Уже 18 августа, спустя всего три дня после падения Кабула, генконсул Туркменистана в Мазари-Шарифе встретился с назначенным талибами главой провинции Балх. В тот же день состоялась еще одна встреча между туркменскими дипломатами и представителями «Талибана» – в Герате. А сами талибы, еще не отойдя от упавшей к ним в руки победы, назвали Гурбангулы Бердымухамедова «дорогим братом». Экономическая подоплека таких отношений довольно проста. И Ашхабад, и талибы, крайне заинтересованы в реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) и в обеспечении его безопасности. Кроме того, обсуждается вопрос о строительстве линии электропередач и оптико-волоконной связи Туркмения – Афганистан – Пакистан. Кроме того, афгано-туркменская граница составляет почти 700 километров, и проходит по крайне сложной местности. Плотно перекрыть ее невозможно, а потому власти Туркменистана крайне заинтересованы в том, чтобы из Афганистана через нее не устремились беженцы, в числе которых будут боевики «Исламского государства Хорасан» и их пособники. И талибы готовы Ашхабаду это гарантировать.

Разумеется, эти договоренности были достигнуты не в один день. Еще в 1996 году, когда к власти в Кабуле пришли представители «старого Талибана», пышущие непримиримостью и ортодоксальностью настолько, что испугали весь мир, только три государства решились прорвать тогдашнюю дипломатическую блокаду Исламского Эмирата Афганистан – Пакистан, Саудовская Аравия и Туркменистан. Тогда же в Хайратоне – афганском городе с речным портом на берегу Аму-Дарьи на границе с Узбекистаном – было открыто туркменское консульство, а в Ашхабаде – представительство «Талибана». И именно в туркменской столице в 1998 году состоялся единственный раунд неофициальных российско-талибских переговоров. Тогдашний лидер Туркменистана поступал по-купечески дальновидно. Добрые отношения с талибами строились на поставках в приграничные афганские уезды топлива, ГСМ, стройматериалов и продовольствия. А на то, что происходит в Кабуле, на тамошние стычки в борьбе за власть и борьбу между различными группировками – туркменские власти не обращали внимания. Так для талибов возник идеальный сосед, которого никому не хочется потерять и которого не нужно расстраивать по пустякам. Ведь в те же годы Ашхабад заключил с Кабулом соглашение о поставках газа в Афганистан и даже о развитии авиасообщения между двумя странами.