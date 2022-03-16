Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает войну в Украине. Об этом он сказал в интервью японскому каналу TBS.

«Я никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать. Чтобы вы понимали и знали ни со стороны России, ни со стороны Японии, ни со стороны Украины, ни со стороны Америки война неприемлема. То, что касается наших отношений и поддержки России в любой ситуации, мы союзники, у нас договоры заключены соответствующие», - цитирует Лукашенко РБК-Украина.