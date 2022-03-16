Кадыров поставил ультиматум «украинским шайтанам»

Украинские «националисты» должны добровольно сложить оружие и понести заслуженное наказание, в ином случае к ним будут приняты «карательные меры», написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.



«Хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдёт до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», - написал глава Чечни.



Чеченские военнослужащие находятся в Украине в рамках «спецоперации», проводимой Россией по «демилитаризации» и «денацификации» соседней страны. 17 марта Кадыров говорил, что в Украину отправят 1 тыс. добровольцев из Чечни.

