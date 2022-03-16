МИД Британии: санкции против российских бизнесменов не снимут, Абрамович не вернется в Лондон

Снять санкции с российских бизнесменов будет очень сложно, заявила в интервью газете Time министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она также считает, что Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси», не сможет вернуться в Великобританию.

«Это крайне сложно. Эти олигархи позволили Владимиру Путину делать то, что он делает», - сказала Трасс, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций, ее цитирует РИА Новости.

Она также выразила сомнение в том, что бизнесмен Роман Абрамович сможет вернуться в Великобританию.

Первые санкции Лондон начал вводить после признания Россией «Донецкой и Луганской народных республик». Под них попали Борис и Игорь Ротенберги, а также Геннадий Тимченко, напоминает РБК. Позже британские ограничительные меры коснулись владельца инвестиционной компании Millhouse Романа Абрамовича, главы ВТБ Андрея Костина, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы «Русала» Олега Дерипаски, главы «Роснефти» Игоря Сечина, президента «Транснефти» Николая Токарева и председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева. Forbes оценивает состояние Абрамовича в $14,5 млрд, он занимает 12-е место в списке богатейших бизнесменов России. У него есть доли в металлургической компании Evraz, сети «Азбука вкуса» и футбольном клубе «Челси».