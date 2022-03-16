Китай сказал свое слово: ни с Байденом, ни с Путиным главная тема
Состоялся телефонный разговор председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, который продлился около двух часов.
Последняя неделя была полна панических сообщений в западных масс-медиа о том, что Китай готов оказать военную и экономическую помощь России. Тревога коллективного Запада по поводу такого сценария вполне объяснима – прими Китай такое решение и об одном важнейшем факторе, определяющем международные отношения можно просто забыть. О том самом, который строился и на концепции, что отношения с Америкой для Пекина важнее всего остального. Просто по причине несопоставимых ни с чем иным двусторонних экономических связей.
Поэтому в состоявшемся диалоге Байден неоднократно возвращался к теме о недопустимости китайской помощи Москве, а также упрашивал Председателя Си изменить отношение к украинскому кризису. То есть – встать в нем на сторону Запада. Складывалось впечатление, что китайский лидер временами просто не понимал, что ему хочет втолковать американский президент, поскольку в Пекине с отношением к российской агрессии давно определились.
Что Си Цзиньпин повторил Байдену еще раз: «Это не то, что Китай хотел бы видеть, этот конфликт не соответствует ничьим интересам». Тем самым четко подтвердив свой нейтралитет и отказ вставать в этом конфликте на чью-нибудь сторону.
По сути, китайское руководство осталась в рамках того шаблона, который был задан после российской аннексии Крыма, которую Пекин воспринял как иррациональную. В Китае сразу заявили тогда, что уважают территориальную целостность и суверенитет Украины, а потому никогда не признают присоединение Крыма Россией. Введенные тогда против Москвы санкции китайцы критиковали – но в то же время соблюдали их букву. И одновременно – делали все, чтобы расширить свое присутствие в российской экономике.
Именно так они будут действовать и сейчас – соблюдать нейтралитет и активно реализовывать открывающиеся перед ними возможности. Россия не хотела продавать Китаю свои самые современные военные технологии? Теперь у нее просто не будет другого выхода. Россия не хотела заключать сделки в юанях, поскольку он недостаточно конвертировался? Теперь юань станет валютой по умолчанию в китайско-российской торговле. Китай – держава крайне эгоистичная, предельно прагматичная. И намерена оставаться таковой и дальше.
Но констатировав этот неприятный для Владимира Путина факт, Пекин ничего хорошего не сказал и Байдену. Поскольку, требуя от него занять прозападную позицию в российско-украинском конфликте, американский президент, по своему обыкновению, не предлагает Китаю ничего взамен, более того – откровенно изворачивается.
В ходе разговора с Си Цзиньпином он пообещал китайскому лидеру не начинать «холодную войну» с КНР – но по факту, она идет уже четыре года. Он говорил о том, что не будет создавать антикитайский блок – но их существует уже два, QUAD и AUKUS. Американский президент обещал не поддерживать независимость Тайваня, но прямо сейчас США накачивают его оружием.
С таким подходом Байдену вообще повезло, что Си Цзиньпин продолжил с ним диалог. Саудиты и ОАЭ вообще игнорировали телефонные звонки американского президента. В Пекине прекрасно понимают, что война в Украине стремительно пожирает остатки президентства Байдена. А санкционные меры, как бы ими США не угрожали, имеют все меньший эффект на фоне хаотизации мировой экономики. И если американскому президенту не удастся добиться положительных сдвигов во внутриамериканской повестке – Штаты погрузятся в серьезный кризис. Что для Пекина – еще одно «окно возможностей».
Поэтому Байден совершенно зря рассчитывал найти понимание в Пекине. Китай – держава крайне эгоистичная, предельно прагматичная. И намерена оставаться таковой и дальше.