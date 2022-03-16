Последняя неделя была полна панических сообщений в западных масс-медиа о том, что Китай готов оказать военную и экономическую помощь России. Тревога коллективного Запада по поводу такого сценария вполне объяснима – прими Китай такое решение и об одном важнейшем факторе, определяющем международные отношения можно просто забыть. О том самом, который строился и на концепции, что отношения с Америкой для Пекина важнее всего остального. Просто по причине несопоставимых ни с чем иным двусторонних экономических связей.

Поэтому в состоявшемся диалоге Байден неоднократно возвращался к теме о недопустимости китайской помощи Москве, а также упрашивал Председателя Си изменить отношение к украинскому кризису. То есть – встать в нем на сторону Запада. Складывалось впечатление, что китайский лидер временами просто не понимал, что ему хочет втолковать американский президент, поскольку в Пекине с отношением к российской агрессии давно определились.

Что Си Цзиньпин повторил Байдену еще раз: «Это не то, что Китай хотел бы видеть, этот конфликт не соответствует ничьим интересам». Тем самым четко подтвердив свой нейтралитет и отказ вставать в этом конфликте на чью-нибудь сторону.

По сути, китайское руководство осталась в рамках того шаблона, который был задан после российской аннексии Крыма, которую Пекин воспринял как иррациональную. В Китае сразу заявили тогда, что уважают территориальную целостность и суверенитет Украины, а потому никогда не признают присоединение Крыма Россией. Введенные тогда против Москвы санкции китайцы критиковали – но в то же время соблюдали их букву. И одновременно – делали все, чтобы расширить свое присутствие в российской экономике.

Именно так они будут действовать и сейчас – соблюдать нейтралитет и активно реализовывать открывающиеся перед ними возможности. Россия не хотела продавать Китаю свои самые современные военные технологии? Теперь у нее просто не будет другого выхода. Россия не хотела заключать сделки в юанях, поскольку он недостаточно конвертировался? Теперь юань станет валютой по умолчанию в китайско-российской торговле. Китай – держава крайне эгоистичная, предельно прагматичная. И намерена оставаться таковой и дальше.