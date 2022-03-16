Благодаря масштабным работам по благоустройству, Баку превратился в один из красивейших городов мира. Особое внимание в развитии столицы уделяется обновлению дорожной инфраструктуры. В соответствии с поручениями президента по увеличению альтернативных видов транспорта, продолжается закладка новых велосипедных дорог.

В связи с этим Транспортное агентство Исполнительной власти Баку закладывает в центре города – на улицах Узеира Гаджибекова, Пушкина, Рашида Бейбутова новую велосипедную дорожку. Уже завершены 1,6 из 7,5 км дороги.

Сегодня же при совместной организации Транспортного агентства ИВ Баку, Главного управления молодежи и спорта Баку и Федерации велосипедного спорта был организован велопробег, посвященный празднику Новруз. В пробеге приняли участие 30 велосипедистов-любителей.

Победители велопробега, основной целью которого является пропаганда использования экологически чистых видов транспорта среди людей, повышение интереса граждан к этому виду спорта, привлечение их к активной жизни, были награждены ценными призами в 4 номинациях, а все участники-сертификатами.