Власти Греции готовы восстановить роддом в «дорогом нашему сердцу» Мариуполе
Греция готова восстановить разрушенное родильное отделение больницы №3 в Мариуполе. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
«Греция готова восстановить родильный дом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе…», - говорится в опубликованном в твиттере греческого премьера посте.
Больница №3 Мариуполя была разрушена в результате попадания снаряда 9 марта. Горсовет Мариуполя сообщал о трех погибших и 17 раненых. Позже AP сообщило, что умерла одна из пострадавших беременных женщин, ее нерожденный ребенок тоже не выжил. В Минобороны России заявили, что «авиаудар» – провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории». Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что «лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу № 3, прекратили свою штатную работу еще в конце февраля», напоминает «Новая газета».