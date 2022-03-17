На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории Наримановского района города Баку, сообщили haqqin.az в МЧС.

На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После обеспечения безопасного дистанцирования находящихся на территории людей и временного ограничения доступа посторонних лиц, специалисты при осмотре места происшествия обнаружили 1 30-мм снаряд, пригодный для боевого применения.