В Баку на улице нашли снаряд фото; видео
На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории Наримановского района города Баку, сообщили haqqin.az в МЧС.
На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
После обеспечения безопасного дистанцирования находящихся на территории людей и временного ограничения доступа посторонних лиц, специалисты при осмотре места происшествия обнаружили 1 30-мм снаряд, пригодный для боевого применения.
Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания.
В ходе дополнительного осмотра на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.