Литва запретила вывозить в Россию и Беларусь больше 60 евро наличными

Литовская таможня ввела лимит в €60 на вывоз наличных денег в Россию и Беларусь. Об этом сообщается на сайте таможенной службы Литовской Республики.

«Физические лица, направляющиеся в Беларусь или Россию, могут иметь при себе не более €60 на человека в банкнотах евро для личного пользования. Такой же лимит применяется к перевозимым банкнотам евро для личного пользования сотрудниками юридических лиц (например, водителями). Количество наличных денег в другой валюте не ограничено», - говорится в сообщении, которое цитирует РБК.

Таможенная служба Литвы напоминает, что физическим и юридическим лицам «запрещено продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию и Беларусь даже в случае подачи соответствующей декларации» из-за санкций Евросоюза. Исключения в Литве сделали для диппредставительств и консульских учреждений, для работающих в России и Беларуси и обладающих дипломатическим иммунитетом международных организаций. Также наличные евро, с учетом объявленного лимита, могут провозить через границу физические лица, направляющиеся в Беларусь или Россию, а также следующие с ними ближайшие родственники.

Ранее Евросоюз в рамках введенных санкций запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро. Запрет касается всех российских физических и юридических лиц, организаций или органов, включая правительство и Центральный банк, или «для использования в России».