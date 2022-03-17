В Украине заработали лагеря для российских военнопленных

В Украине заработали специальные лагеря для российских военнопленных, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью BBC.

«Уже есть (лагеря для военнопленных – ред.). Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого, опять же, требует Женевская конвенция... Относительно военнопленных – даже медицинская помощь им оказывается почти на (том же) уровне, как оказывается нашим ребятам. Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна», - цитирует Венедиктову УНИАН.

Она отметила, что вопросы специальных военных лагерей отработали – об этом подписан совместный приказ с Минобороны, МВД, другими службами. Генпрокурор также уточнила, что сейчас вопросом военнопленных занимается специально созданный правоохранительный орган – Военная служба правопорядка.