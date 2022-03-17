Azercell начинает кампанию в честь праздника Новруз

В рамках кампании в честь праздника Новруз Wi-Fi модемы Azercell предлагаются всего за 99 манатов. В качестве подарка, кроме модема, абоненты также получат 30 ГБ интернет-трафика в месяц. Кампания будет проводиться до 31 марта 2022 года.

По случаю праздника Новруз компания Azercell приготовила для своих абонентов прекрасный подарок. Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», в преддверии праздника компания предлагает эксклюзивную скидку на Wi-Fi модемы для абонентов, проводящих долгое время в интернете и нуждающихся в высокой скорости подключения.

Wi-Fi модем Azercell, обладающий современным дизайном, позволяет подключать к высокоскоростному интернету до 32 пользователей одновременно. С помощью этого универсального модема можно подключать не только смартфоны, но и компьютеры, ноутбуки, планшеты, принтеры и даже телевизоры, что позволяет каждому члену семьи пользоваться интернетом по своему предпочтению.

Благодаря модему, поддерживающему работу в сетях 4G и 3G, у пользователей есть возможность подключения к стабильному интернету в радиусе 20 метров. В комплекте с устройством предоставляется номер SimSim, подключенный к тарифу «Data». В течение первого месяца этот номер позволяет бесплатно пользоваться интернет-пакетом в 30 ГБ.

Кампания предназначена только для абонентов SimSim. Помимо подарочного интернет-трафика, абоненты могут воспользоваться другими ежемесячными интернет-пакетами.

В рамках акции Wi-Fi модем можно приобрести со скидкой в дилерских офисах Azercell. Более подробную информацию о технических параметрах устройства и подробностях проводимой акции можно найти на официальном сайте Azercell: www.azercell.com

Каждый год в канун праздника Новруза, символизирующего радость и процветание, Azercell приятно удивляет своих абонентов интересными и выгодными акциями. Данная кампания, приуроченная к празднику Новруз в этом году, также позволит абонентам Azercell больше общаться со своими близкими и разделить с ними радость праздника.