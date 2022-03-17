Плата за предательство: украинские пограничники вручили послу Беларуси «30 сребреников»

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко передал через белорусского посла председателю Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо «30 сребреников». Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что российские войска осуществляют военные действия против Украины с территории Беларуси. «Как известно, тридцать сребреников – плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П. Победа будет за Украиной!».

Подполковник ГНСУ вручил послу Беларуси в Украине Игорю Соколу мешочек с монетами – «30 сребрениками», прокомментировав, что таким был приказ. При этом посол отказался забирать монеты, отметив, что этот приказ не для него. После чего отвернулся и ушел.