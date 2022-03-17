Студент-азербайджанец взят в заложники в Украине?

Житель Нефтчалы, студент Мариупольского государственного университета 20-летний Гусейн Амин оглу Абдуллаев предположительно взят в заложники российскими солдатами.

Report со ссылкой на родных Абдуллаева сообщает, что молодой человек был взят в заложники солдатами российской армии 17 марта в Мариуполе.

Отец студента, Амин Абдуллаев, заявил агентству, что его сын поговорил с ним по телефону. «Мой сын, студент третьего курса Мариупольского университета, сообщил, что при попытке покинуть город вместе с находившимися в автомобиле людьми был задержан военными в масках. Ответившие по телефону моего сына говорили по-русски, но с кавказским акцентом. Взявшие Гусейна в заложники в ближайшее время сообщат свои условия».