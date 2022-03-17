Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:59

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана удостоен награды «Международная госструктура 2022 года» на проходившем в Великобритании конкурсе «Международная премия за трансформацию в государственном секторе». Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, в структуру которого входит ГФСЗ, эта награда подтверждает, что удачный опыт, передовые достижения и эффективная практика проведения социальных реформ находятся в фокусе постоянного внимания современного мира.

Министерство добилось большого успеха за свой опыт по централизации управления в социальной сфере, который был по достоинству оценен одним из ведущих государств Европы. Награда «Международная госструктура 2022 года» дает все основание говорить о том, что направление социальных реформ в Азербайджане, реализующихся в последние годы, было выбрано абсолютно верно. Следует отметить, что победить в высшей номинации указанного конкурса было весьма нелегко. Среди стран, участвовавших в конкурсе, были Германия, Израиль, Италия, Греция, ОАЭ, другие развитые страны. И каждая их них представила свой опыт социального развития. Признание реформаторского опыта ГФСЗ на столь значимом международном уровне – скорее, закономерность, нежели простая удача.

На основании указа президента Ильхама Алиева от 30 июня 2020 года ГФСЗ был преобразован в публичное юридическое лицо, подчиняющееся Министерству труда, что стало принципиально важным шагом в формировании пакета реформ в социальной сфере, направленных на замену административного управления в деятельности ГФСЗ на модель непосредственного обслуживания населения. В результате централизация управления механизмами социального обеспечения в Азербайджане стала важным этапом реформ, поскольку в итоге были созданы условия для формирования современной, гибкой и абсолютно прозрачной системы управления и обслуживания населения, а также механизмы деятельности, гарантирующие удовлетворение социальных нужд граждан и обеспечивающие четкое и оптимальное управление. К примеру, в 2020 году в системе ГФСЗ были централизованы все финансово-бухгалтерские операции, что позволило усилить контроль за расходами и их оптимизацией, а также гибкость в выплатах. То же самое можно сказать и о централизации системы индивидуального учета, создавшей условия для усовершенствования системы индивидуального учета, оценки этой системы и инвентаризации.

В процессе реформирования проявились все проблемы в системе индивидуального учета, которые были оперативно устранены. Закрепленные за индивидуальными счетами средства были на этих же счетах зарегистрированы, что создало условия для роста пенсионного капитала на индивидуальных счетах граждан. Также были централизованы назначение социальных выплат по их видам, изучение материально-бытовых условий, архив фонда, работы по инвентаризации и др. Тем самым, в этих сферах были полностью обеспечены прозрачность и оптимизация управления, совершенствование администрирования, повышение качества и реализация услуг без контакта граждан с чиновниками. Положительные итоги целенаправленных социальных реформ проявились и в заметном росте доходов ГФСЗ, которые прослеживаются из года в год. За последние четыре года доходы фонда возросли на 42 процента или на полтора миллиарда манатов. С каждым годом растут и поступления по соцстрахованию. В результате доля выделяемых из госбюджета средств (трансфертов) в доходах ГФСЗ в 2021 году снизилась до 25,2 процента. В целом же, доля трансфертов в доходах ГФСЗ по сравнению с 2017 годом, составлявшая 38,1 процента, снизилась на 12,9 процента. За последние четыре года в Азербайджане были проведены три основные реформы, охватившие более 40 процентов населения страны, на которые были выделены шесть миллиардов манатов (3,5 миллиарда долларов). А это значит, что объем социальных выплат вырос в среднем в 2,5-3 раза, что свидетельствует о снижении доли трансфертов в доходах фонда. Столь позитивная динамика является результатом регулярного роста поступлений от соцстрахования, а также обеспечения прозрачности во всех сферах деятельности. Таким образом, материальная стабильность и устойчивость ГФСЗ становятся нормой.