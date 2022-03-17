В Ереване вновь прошла акция в поддержку России
В Ереване прошла акция в поддержку России, передает Sputnik Армения.
Согласно информации, участники пришли с российскими и армянскими флагами, плакатами "Zа денацификацию и гуманизм", "За правду! За справедливость", а также с символом военной операции "Z".
Председатель партии "Союз конституционное право" Айк Бабуханян заявил, что защищая Россию, армяне защищают свои традиции и ценности от западных веяний.
Лидер партии "Альянс" Тигран Уриханян в свою очередь сказал, что не планировал выступать, однако сделал это. По его словам, дружба с Россией должна быть честной и бескорыстной.
Новая акция в поддержку России планируется 26 марта.