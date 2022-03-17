Леонид Швец, автор haqqin.az 17:01

С самого начала российского вторжения в Украину чрезвычайно важно было, какую позицию займет Китай. В ситуации, когда очевидна была гарантированная поддержка Украины со стороны Запада, неясным оставался вопрос, на кого может рассчитывать Россия. Когда 2 марта резолюцию «Агрессия против Украины» в Генеральной Ассамблее ООН поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и только пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи проголосовали против, стало очевидно, что встать плечом к плечу со страной агрессором никто из сколько-нибудь приличных и влиятельных стран не намерен. Однако это не исключало политики скрытой поддержки и препятствования санкционным мерам. Больше всего вопросов в этом отношении было именно к Китаю, который при голосовании воздержался. В России модно было говорить о развороте на восток и о новом союзе с Китаем, который возместит все потери, к которым приведет разрыв с Западом.

О том, что Штаты пытаются прояснить позицию китайского руководства и убедить Пекин не делать опрометчивых шагов, было известно давно, Байдену соответствующие вопросы ставили журналисты после его выступлений на брифингах в Белом доме, но президент отмахивался: рано об этом говорить. Сам же Китай не спешил четко обозначать свое отношение. В конце концов, какое-то время было неясно, насколько Украина готова давать отпор. Если бы Кремль быстро добился своего, российская политика Китая должна была бы учитывать это обстоятельство. Однако к концу третьей недели войны стало очевидно не только то, что Россия очень далека от победы, но и то, что ее методы ведения войны вызывают ужас и негодование во всем мире. Оказаться по одну сторону с ней означало бы разделить часть негодования и поставить себя вне норм цивилизации. Для Китая очень важно оставаться именно цивилизацией, да, совершенно иной, чем западная, но значительной культурной величиной. Это культурное обстоятельство для китайцев даже важнее, чем немаловажные прагматические соображения. Китай несет большие потери от того, что на мировых рынках резко выросли цены на продовольствие, энергоресурсы и металлы. Все это препятствует росту экономики, на который так надеялись после двух лет спада в результате пандемии коронавируса. Без интенсивной внешней торговли Китай сталкивается с серьезными внутренними проблемами, поэтому он крайне заинтересован к скорейшему возвращению глобальных рынков к какой-то нормальности.

В сложившейся ситуации разговор Си Цзиньпина и Джо Байдена, состоявшийся по видеосвязи, стал, по сути, первым разговором двух ключевых игроков мировой политики о ее переустройстве после того, как украинский кризис выявил недостатки прежней системы обеспечения глобальной безопасности. Байден недаром упомянул в разговоре с китайским коллегой Шанхайское коммюнике, которому исполняется 50 лет. В 1972 году президент Никсон совершил знаменитый визит в Пекин, встретился с председателем Мао и достиг с ним исторического соглашения о нормализации американско-китайских отношений. По сути, это был антисоветский пакт двух великих держав. Байден сейчас призвал председателя Си пойти тем же путем: нормализовать отношения Пекина и Вашингтона, совершенно испорченные при Трампе, и обеим странам взять на себя ответственность по обеспечению мира во всем мире. Си Цзиньпин согласился: «Эпоха мира и развития сталкивается с серьезными вызовами, и мир не является ни спокойным, ни умиротворенным. В качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН и двух крупнейших экономик мира мы должны не только вести развитие китайско-американских отношений по правильному пути, но и выполнять свои международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире». Китайский лидер подчеркнул, что у Китая и США есть разногласия в прошлом и настоящем, и они будут в будущем. «Ключ в том, чтобы управлять различиями. Стабильные и развивающиеся китайско-американские отношения выгодны обеим сторонам».