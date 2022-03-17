Российские войска впервые обстреляли Киев из новейшего вооружения
Российские войска 18 марта впервые обстреляли Киев из новейшего оружия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.
«Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения – снаряды, которые спускаются на парашютах. Россияне используют самое жестокое оружие», - заявил Геращенко.
Он добавил, что все военные преступления России фиксируются и будут расследованы.