Медведев уверяет, что у России много надежных торговых партнеров

У России достаточно надежных партнеров, среди которых страны Юго-Восточной Азии и Африки, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, у России много надежных партнеров. И это не только страны постсоветского пространства, а также Китай, Юго-Восток Азии и Африки. «Это огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе. Плоды этого партнерства и сотрудничества более чем очевидны», - отметил Медведев.

Зампредседатель Совбеза считает, что у России есть все необходимое для собственного развития. Причем есть благо от ранее введенных западными странами санкций.

По данным Медведева, правительство России уже приняло оперативные решения для поддержки россиян и экономики.