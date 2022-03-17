Джонсон заявил, что нормализация отношений с Путиным была бы ошибкой

Нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным после событий в Украине было бы ошибкой, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на съезде Консервативной партии.

"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку", - цитирует Джонсона РИА Новости.

Он отметил, что действия Путина объясняются тем, что он "испугался применения украинской модели к себе и к России и запаниковал перед возможностью "цветной революции" в Москве.