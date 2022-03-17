Глава администрации города Александр Сенкевич рассказал, что поскольку обстрел российские войска вели с территории соседней Херсонской области, в городе даже не успели вовремя включить воздушную тревогу.

«Вчера... подло ударили ракетой по спящим нашим солдатам. Идет спасательная операция до сих пор. Ждем официальных данных...», - сообщил Ким.

Российские военные в пятницу, 18 марта, нанесли ракетный удар по военным в Николаеве. Об этом в своем обращении сообщил председатель Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким, передает УНН.

Израильский новостной портал MIGnews.com со ссылкой на шведское издание Expressen пишет, что в пятницу, 18 марта, в шесть часов утра пять российских бомб упали на военную казарму в Николаеве. По словам журналиста Магнуса Фалькехеда, который находился на месте событий, в казармах было около 200 человек. Пока известно как минимум о 40 погибших, но журналист допускает, что 90% могут быть мертвы.

Бомбы на военный объект сбросили два российских истребителя. Разбор завалов продолжался несколько часов. Даже через 7 часов спасатели выносили из-под завалов живых военных.

В Николаевской больнице рассказали, что днем оказали помощь 40 пострадавшим в этой трагедии, за два часа врачи провели 15 операций. Пять человек с неопределенным исходом.

Журналист BBC Эндрю Хардинг со ссылкой на источники также сообщил, что в казарме в момент обстрела было около 200 солдат. В три местные больницы отвезли 57 раненых.

Чуть ранее бельгийский журналист из HLN Робин Рамэкерс добрался до места российского авиаудара. Он утверждает со ссылкой на солдат, что по меньшей мере 80 военнослужащих погибли.

Прошлой ночью украинский депутат Алексей Гончаренко сказал BBC, что счет жертвам обстрела казармы российскими крылатыми ракетами "Калибр" идет на десятки.

BBC отмечает, что власти Украины не приводят точных данных о погибших от этого авиаудара.