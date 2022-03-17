В Москве надеются, что «спецоперация» в Украине завершится всеобъемлющим соглашением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что «спецоперация» России завершится всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности для нее, передает РИА Новости.

«Спецоперация» завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности», - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».