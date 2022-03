Наиболее тяжелым пунктом, который будет обязательно фигурировать в списке мирного договора станет статус Крыма и так называемых «независимых республик» ДНР и ЛНР. Как пишет Washington Post, Москва обязательно потребует официального признания Крыма российским и также независимость двух юго-восточных «республик». Украинское руководство неоднократно заявляло, что оно никогда на это не пойдет.

Американские эксперты разделились в своем мнении о возможности компромисса по этим пунктам. Арвид Белл и Дана Вольф из Гарвардского университета полагают, что в конце концов (хотя это они и называют худшим сценарием) Киев, добиваясь полного вывода российских войск и прекращения бомбардировок мирных городов, может пойти на признание Крыма, ДНР и ЛНР. Но тогда это будет огромным личным поражением Зеленского, который стал невероятно популярным лидером времен войны, в то время как в период мира он не был слишком популярен в своей стране.

Но есть и другой сценарий. Москва может «отдать» Донецк и Луганск обратно Киеву, но сохранить Крым, при том, что по условиям соглашения он должен быть демилитаризован.

Но это будет уже удар по Путину и его амбициям. Ведь всю свою «военную спецоперацию» он начал со словами «Мы своих не бросаем», имея в виду «незащищенных» жителей ДНР и ЛНР. А в случае «сдачи» их он, как пишет WP, уже не будет таким сильным лидером, каким всегда казался. По-английски это звучит еще лучше: «What is a strongman, after all, if he is no longer strong?»