Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 17:34

В Америке не понимают, к чему могут привести проходящие уже две недели переговоры между украинской и российской делегацией, каков может быть их итог и какой компромисс может быть приемлем для обоих Владимиров – Зеленского и Путина. Между тем это не риторический вопрос. От его решения зависит очень многое – будет ли НАТО продолжать оказывать быструю и массированную военную помощь Украине? Будет ли Вашингтон в состоянии, по крайней мере, начать рассматривать ослабление жесточайших экономических санкций против России, если та выведет свои войска из Украины.

Неопределенность добавляют и некоторые сигналы, которые посылает и та, и другая сторона. Владимир Зеленский, например, заявил, что «требования русских стали более реалистическими». Министр иностранных дел России Сергей Лавров увидел «надежду на достижение компромисса». Но каким может быть этот компромисс? Сейчас ясно, что двум сторонам удалось в принципе договориться по одному ключевому вопросу. Киев в той или иной форме признает, что его вполне может устроить нейтральный статус и он не будет впредь претендовать на вступление в НАТО, тем более, что, по словам самого Зеленского, в НАТО Украину «никто пока и не звал». Также теоретически можно двум сторонам договориться о гарантиях Запада того, что после достижения мира Россия больше не нападет на Украину. О некоем позитиве говорит и известный эксперт по России в США Роуз Гетемюллер, которая была в период 2016-2019 годов заместителем генерального секретаря НАТО. «Может быть, Кремль и не признает это, но похоже, что в последние дни он отказался от своих попыток изменить режим в Киеве, - говорит Гетемюллер. – По крайней мере мы больше не слышим утверждение о необходимости провести «денацификацию» Украины».

Наиболее тяжелым пунктом, который будет обязательно фигурировать в списке мирного договора станет статус Крыма и так называемых «независимых республик» ДНР и ЛНР. Как пишет Washington Post, Москва обязательно потребует официального признания Крыма российским и также независимость двух юго-восточных «республик». Украинское руководство неоднократно заявляло, что оно никогда на это не пойдет. Американские эксперты разделились в своем мнении о возможности компромисса по этим пунктам. Арвид Белл и Дана Вольф из Гарвардского университета полагают, что в конце концов (хотя это они и называют худшим сценарием) Киев, добиваясь полного вывода российских войск и прекращения бомбардировок мирных городов, может пойти на признание Крыма, ДНР и ЛНР. Но тогда это будет огромным личным поражением Зеленского, который стал невероятно популярным лидером времен войны, в то время как в период мира он не был слишком популярен в своей стране. Но есть и другой сценарий. Москва может «отдать» Донецк и Луганск обратно Киеву, но сохранить Крым, при том, что по условиям соглашения он должен быть демилитаризован. Но это будет уже удар по Путину и его амбициям. Ведь всю свою «военную спецоперацию» он начал со словами «Мы своих не бросаем», имея в виду «незащищенных» жителей ДНР и ЛНР. А в случае «сдачи» их он, как пишет WP, уже не будет таким сильным лидером, каким всегда казался. По-английски это звучит еще лучше: «What is a strongman, after all, if he is no longer strong?»

Нынешнее положение дел дает американским экспертам неограниченный простор для фантазии. Но есть, конечно, в их рассуждениях и рациональные зерна. Фредрик Логволл, историк из Гарварда и один из наиболее крупных исследователей биографии Джона Кеннеди говорит, что нынешняя ситуация ближе, чем любой другой конфликт к Карибскому кризису октября 1962 года. И то, что говорит Логволл заслуживает внимания. А говорит он о том, что политический инстинкт подсказывал Кеннеди, что не следует «персонализировать конфликт» и надо подсказать Никите Хрущеву путь, чтобы тот, сохраняя лицо, смог выйти из тяжелого конфликта.