Генштаб Украины: Россия перебрасывает в Беларусь войска с Дальнего Востока

Российская Федерация перебросила в Беларусь отдельные воинские подразделения с Дальнего Востока. Предположительно, сделано это для восполнения потерь на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию Республики Беларусь переброшены отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский)», - говорится в сообщении.