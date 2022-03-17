За сутки существенных изменений в оперативной обстановке не произошло, заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

"Существенных изменений в оперативной обстановке в течение суток не произошло. Наступление российских войск остановлено практически на всех направлениях, где он наступал", – цитирует Мотузяника УНИАН.

По его словам, на некоторых направлениях российские военные были отброшены. В частности, за несколько последних дней российские войска отбросили от Киева на около 70 км.