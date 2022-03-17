Кадыров рассказал об участии депутата Госдумы Делимханова в «спецоперациях» в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов лично принимает участие в проводимых «спецоперациях» в Украине.

"Адам Султанович, как опытный командир, лично принимает участие в проводимых спецоперациях. Ребята проявляют должную заботу не только о мирных жителях, но и даже о братьях наших меньших", - написал Кадыров в Telegram.

Ранее он сообщал, что Делимханов прибыл в зону проведения «специальной военной операции» России в Украине.