«Недругам» России пообещали проблемы

Противники России, пытающиеся навредить экономике страны, в будущем столкнутся с проблемами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает «Лента.ру».

«Нам надо развивать свое производство там, где мы еще не сделали этого. Задача сложная, особенно в нынешних условиях, но выполнимая, тем более что солидарность и взаимовыручка всегда помогали нам в трудные годы», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев далее указал, что «недруги» России, «которые пытаются сегодня ограничить наше развитие и испортить нашу жизнь, еще не раз с болью пожалеют о том, что сделали».