В Украине официально насчитали 562 российских военнопленных, сообщила вице-премьер и глава Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сейчас официально военнопленных РФ у нас 562 человека. Со всеми пленными... обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом", - передает "Украинская правда" заявление Верещук.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране заработали специальные лагеря для захваченных российских военных.