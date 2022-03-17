Подразделения специального назначения войск Нахчыванского гарнизона отработали на проходящих в сложных зимних условиях учениях в высокогорной местности Нахчывана засаду, штурм и размещение на территории. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Занятия с подразделениями специального назначения войск Нахчыванского гарнизона на тему «Деятельность подразделений в высокогорной местности в суровые морозы» проходят в соответствии с «Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год».

На заснеженном учебном полигоне подразделения специального назначения отработали такие действия, как засада, штурм и размещение на территории. Личный состав изучает приемы и методы передвижения в снежно-буранных условиях, совершенствуя навыки стрельбы в гористой местности и в движении, говорится в сообщении Минобороны.