Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил дислоцированные в Шуше и Гадруте подразделения в целях внезапной проверки боеготовности, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, были отработаны навыки приведения поднятых по тревоге подразделений в высокую боевую готовность, практические умения принятия командирами оперативных решений и применения сил, укрепления боевого дежурства и иные действия.

Затем Керим Велиев ознакомился с условиями, созданными в одной из воинских частей коммандос.

Затем состоялось служебное совещание с участием командного состава. До личного состава были доведены задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией. Были даны соответствующие поручения по дальнейшему повышению боеспособности подразделений, совершенствованию знаний и умений командного состава, изучению возможностей принятых на вооружение техники, оружия и приборов, продолжению учений в соответствии с условиями реального боя с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне, и современных методов ведения боя, а также повышению бдительности в праздничные дни.