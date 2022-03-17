Президент Сербии: почему НАТО не бомбит Москву так, как когда-то Белград?

Президент Сербии Александр Вучич поинтересовался, почему НАТО в нынешней ситуации не бомбит Москву так, как бомбила Белград в 1999 году, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Вучич в студии сербского телеканала TV Prva риторически спросил у собравшихся, почему "мировые бездельники" (svetski mangupi) не бомбят Москву, а бомбили Белград. По его мнению, причина в том, что в международных отношениях уважается право более сильного, а о морали не может быть и речи.

"Сербия уважает международное публичное право. Знаете, кто это может сказать? Сербия может сказать и Украина может сказать. Две пострадавшие несчастные страны. Все остальные говорят при некоторых обстоятельствах", - сказал сербский лидер.

"Европейская правда" напоминает, что еще до начала полномасштабной войны в Украине Вучич заявил, что осудит признание Россией независимости сепаратистских "ДНР" и "ЛНР", если президент Украины Владимир Зеленский публично осудит натовскую бомбардировку Сербии в 1999 году.