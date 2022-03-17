Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 20:23

Захватывающие идеи от ура-рационализаторов и профессиональных патриотов в России не перестают литься рекой. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил на днях: «Россия национализирует завод Volkswagen и будет там выпускать такие же машины «Буратино». Видимо, лавры дальнего родственника, Алексея Толстого, не дают покоя российскому вице-спикеру. Тот в свое время творчески сплагиатил сказку итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» - его потомок решил проделать тот же фокус с Volkswagen. И это только эпизод в охватившей российские псевдопатриотические элиты истерии «ура-национализации», которая проходит под лозунгом «Всё национализируем и всё произведем сами».

К сегодняшему дню российская экономика совершила достижение, которое до этого не удавалось никому. За три недели «не-войны» в Украине она стала мировым лидером по количеству введенных против нее санкций и ограничений. Это огромный стратегический просчет тех, кто планировал эту «молниеносную и исключительно гуманную спецоперацию», но когда российские власти признавались в своих ошибках и провалах? И теперь они стараются сделать хорошую мину при исключительно бездарной игре, заявляя, что «санкции России только на пользу», ничего страшного в этом нет, а наоборот – российское производство устремится к новым высотам, всё будем делать сами. Истерия запущена с самых кремлевских верхов, ведь Владимир Путин сказал, что санкции против России были бы введены, даже если бы и не началась «не-война» в Украине, но ничем серьезным для страны это не закончится. И все завертелось, тут же стихийно возникло движение ура-национализаторов, требующих отобрать имущество западных компаний, срочно произвести полное импортозамещение и начать выпускать в массовых масштабах буратинок отечественного производства. А ведь это уже было. Еще в 2014-м на волне крымской эйфории и первых масштабных санкций из каждого утюга говорилось об импортозамещении. Мало того что говорилось – на это были выделены десятки миллиардов рублей, а чиновники и приближенные к власти «бизнесмены» радовали глаз красочными презентациями с красивыми картинками, отражавшими захватывающие дух перспективы взлета российского производства в самых наукоемких и высокотехнологических сферах.

Правда, вскоре выяснилось, что это «импортозамещение» происходило как-то странно. Ушлые государственные чиновники и пронырливые дельцы закупали на Западе и в Китае дешевые комплектующие, а то и вовсе готовые гаджеты – и гордо объявляли их российскими. А сэкономленные таким образом деньги благополучно пилили между собой. А когда выделенные средства закончились – закончилось и импортозамещение. По причине невозможности приобрести иностранные компоненты. Реальный бизнес не получил от этой кампании ничего, поскольку госкапитализм в России устроен таким образом, что государственную поддержку получают только те, кто близок к власти. Для остальных действует принцип «денег нет, но вы держитесь там». Сегодня история повторяется буквально в мелочах. Социальная база «ура-национализаторов» и «производителей буратин» все та же – люди, которые за всю свою жизнь никакого производства не создали, ни одного серьезного бизнеса не развили. И просто не представляют себе, что это за зверь такой – экономика, как она работает и как глобально переплетены технологические и логистические цепочки в нынешнем мире. Рассуждающему о национализации Volkswagen и налаживании выпуска на нем отечественного «чудо-автомобиля» Петру Толстому, видимо, невдомек, что из-за проблем с импортными комплектующими АвтоВАЗ уже встает почти на весь апрель, у КАМАЗа прогноз падения производства до 40%, а ГАЗ сокращает рабочую неделю.

А на призывы создать вместо «Макдональдса» сеть закусочных «Дядя Ваня», где все будет только отечественное, российские бизнесмены, работающие в этом же сегменте, честно отвечают: «Место «Макдональдса» в России, конечно же, никто не займет, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет. Не займет еще и по той простой причине, что средний чек и цена блюд в Маке всегда были экстремально низкие… Мы не можем быть конкурентами Макдональдсу, просто потому, что мы ТАК, как они, делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».