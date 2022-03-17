Еще один нефтесервисный гигант прекращает инвестиции в Россию

ТАСС со ссылкой на заявление компании пишет, что международная нефтесервисная компания Baker Hughes временно остановила деятельность на территории России.

В Baker Hughes заявили, что компания продолжит соблюдать действующие международные законы и санкции, а также «текущие договорные обязательства». Представители организации подчеркнули, что такое решение «последовало за внутренним решением, принятым советом директоров компании».

Накануне аналогичные меры приняли две другие нефтесервисные компании — Halliburton и Schlumberger. В компании Halliburton объяснили свое решение санкциями, которые запрещают «транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов».

В «большую четверку» входят Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) и Weatherford International (WFT).