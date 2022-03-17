Торговая блокада. Польша требует для России новых санкций

По его словам, Варшава считает необходимым расширение действующего пакета санкций, наложенных на Москву. Это предложение она озвучит 24-25 марта на заседании Совета ЕС в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

Польша выступает за торговую блокаду России. Об этом в субботу, 19 марта, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По мнению главы польского правительства, речь должна идти о введении запрета на хождение российских судов под российским флагом и с российскими товарами в европейских морских портах, а также о запрете на торговлю сухопутным путем с РФ.

"Полное отрезание России от международной торговли - еще один шаг, который принудит Россию задуматься, не лучше ли прекратить эту жестокую войну", - приводит слова главы кабинета министров Польши государственная радиокомпания Polskie Radio.