Зеленский обратился к швейцарцам

"В ваших банках сохраняются деньги тех, кто развязал эту войну", - сказал президент Украины, выступая в субботу в парламенте Швейцарии, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это тоже борьба против зла, чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов. Это большая борьба, и вы это можете. Я хочу, чтобы вы стали украинцами, города которых разрушают по приказам тех, кто живет в ваших общинах, кто наслаждается жизнью в вашем государстве, и было бы справедливо лишить их этих привилегий», - сказал президент Украины.

"Good food – good life". Так звучит слоган компании Nestle. Вашей компании, которая отказывается уйти из России даже сейчас, когда звучат угрозы другим странам Европы, ядерный шантаж", - сказал украинский президент.