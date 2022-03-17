Кямран рассказал правду об Украине… и его уволили

Кямран Манафлы — 28-летний учитель географии из Москвы — отказался рассказывать ученикам о войне по государственным методичкам, которые оправдывают «спецоперацию» в Украине. После того как он выложил в инстаграм свое фото с митинга и написал, что «не хочет быть зеркалом государственной пропаганды», Манафлы уволили из школы за «аморальное поведение». Интернет-издание «Медуза» поговорило с молодым учителем. Представляем с небольшими сокращениями рассказ Кямрана Манафлы.

«Мне 28, учителем географии я работаю уже семь лет... Учился в Тверском государственном университете. Пошел на географа, потому что там была практика за границей. Когда ты студент первого-второго курса и можешь ездить по Европе — это довольно необычно, особенно для Тверского университета... После этого получил дополнительное педагогическое образование и пошел работать в школу.

Фундаментальные знания, которые получают российские дети в школе, я считаю, очень хорошие. Многие учебники по географии, обществознанию весьма достойные. Во многих школах был дух свободы — никто не знает, что будет происходить за закрытой дверью урока. Понятное дело, что каждый учитель может развивать критическое мышление у детей и преподавать по-своему...

После 24-го числа все стало намного строже, я даже немного не узнавал руководство своей школы. Нам прислали методички про «спецоперацию», как это называют, — про истоки конфликта и так далее. Все это нужно было рассказывать и показывать детям. Я, естественно, этого делать не стал...

Но через несколько дней после начала войны сотрудники администрации школы собрали всех учителей. Нам сказали, что у нас вообще не может быть своего мнения, ведь мы — «работники государства». Эта фраза меня поражает — не думаю, что работник государства должен быть его рабом. Нам сказали, что мы должны говорить с детьми только по этим методичкам, и не дай бог кто-то выразит свое мнение...

Я сам против войны — как любой нормальный человек, у которого есть совесть, сострадание и эмпатия. Этому же мы учили детей. Самая главная ценность — это человеческая жизнь. Задача школы — быть миролюбивой.

С самого начала войны дети бегали за мной по коридорам с вопросами. Интересовались, почему так происходит, что это за две новые страны... Я старался держать нейтралитет, без какой-либо агитации объяснял ситуацию. Говорил, что многие вещи происходят неправильно, но выводы дети всегда делали сами. Наша молодежь хороша тем, что они намного более миролюбивы, чем старшее поколение. Для них непонятно, зачем надо идти и убивать.

8 марта в инстаграме я выложил пост, где написал, что жить нужно так, чтобы совесть не мучала. У меня есть свое мнение, и оно не совпадает с мнением государства. Вопросы политики я не открывал и слово «война» я там не использовал. После этого мне позвонила директор школы Тамара Гордзейко и сказала, чтобы я этот пост удалил. Как всегда, в приказном тоне. Пост удалять я отказался, тогда она сказала, что меня уволит.