В Грузии запретили расплачиваться российскими картами «Мир»

Любые компании в Грузии, принимающие платежи по российской системе "Мир", нарушают закон и будут наказаны, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление Нацбанка Грузии.

"Систему "Мир" не обслуживает ни один зарегистрированный в Грузии коммерческий банк или провайдер платежных услуг. Соответственно, если организация обслужит платеж через незарегистрированную в Грузии компанию, будет нарушен закон "О платежной системе и платежных услугах", и это квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность", – говорится в заявлении.

Ранее регулятор заявил, что финансовая система Грузии не сотрудничает с платежной системой "Мир" на основании закона "Об оккупированных территориях".