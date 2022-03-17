На Багамах выявили $3 млрд российских денег

Центральный банк Багамских островов раскрыл данные по российским активам. Всего на счетах насчитывается около $3 млрд, владельцы которых связаны с Россией, сообщает Reuters.

Отмечается, что Багамы только 12 марта прекратили все операции с российскими организациями, которые попали под санкции Запада.

Центральный банк обнаружил депозиты на сумму $420 млн и депозитарные или трастовые активы на сумму $2,5 млрд "с конечными бенефициарными владельцами из России или связанными с ней" в финансовых учреждениях страны.

При этом не сообщается, какая часть этих активов принадлежит россиянам, находящимся под санкциями.