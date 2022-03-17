Украинские военные разбили колонну российской техники

Украинские военнослужащие разбили колонну российской техники, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования Южной группировки войск.

"Так, благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих одной из бригад были нанесены прицельные удары по колонне российский бронированной техники и автомобилям, обеспечивающим российские войска", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что украинские военные во время операции освободили один из населенных пунктов в районе Гуляй Поле. В течение суток российские войска потеряли 60 человек личного состава, вертолет КА-52, танк и бронетранспортер.