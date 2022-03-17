Минобороны России: во Львове готовятся теракты против иностранных дипломатов

Российским военнослужащим сдался сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, офицер СБУ передал сведения обо всех лицах, причастных «к диверсионной деятельности на территории Донбасса». Кроме того, он сообщил о подготовке батальоном «Азов» (в России признан экстремистским и запрещен) террористических атак на диппредставительства США и других западных стран во Львове, передает РБК.

Киев планирует выдать нападения на западные дипломатические объекты за атаку российских военных, утверждает российский генерал. Целью провокации он назвал усиление давления на страны НАТО, чтобы те согласились ввести над Украиной бесполетную зону и предоставили больше вооружений.